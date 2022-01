“Destinazione Calabria – Stili di vita di qualità” incontro il 28 gennaio, tra operatori nazionali, esteri e imprenditori calabresi

L’iniziativa è organizzata dal GAL Kroton in collaborazione con la Società Parise Silvestro Official con sede in Germania

Torre Melissa (KR),

mercoledì 26 Gennaio 2022.

Si svolgerà Venerdì 28 Gennaio dalle ore 16.30 un Webinar per la presentazione del progetto dal titolo “Destinazione Calabria – Stili di vita di qualità”. Scopo attrarre turisti e promuovere qualità e nuovi stili di vita sostenibili nonché scoprire in prima persona dove nascono le eccellenze agroalimentari calabresi. L’iniziativa sarà l’inizio di un progetto che attualmente si sta realizzando a favore della promozione di tutte le eccellenze che la Calabria ha da offrire. All’iniziativa interverranno Anette Rietz della DLC-Destination Lifestyle di Berlino – esperta dell’Italia e specializzata in strategie di marketing, organizzazione di eventi, promozione turistica, Sales. Per quanto concerne la commercializzazione di prodotti food & beverage interverrá Giovanni Bella, Presidente dell’azienda Bella Giovanni Shipping & Trading, gruppo consolidato nell’esportazione di prodotti italiani e nella Logistica.

Per partecipare ed avere maggiori informazioni scrivere a info@galkroton.com

