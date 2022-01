Ibra “vede” il derby: l’infiammazione non è grave, filtra ottimismo

Ibra “vede” il derby: l’infiammazione non è grave, filtra ottimismoLo svedese è uscito al 28′ di Milan-Juve a causa di un dolore al tendine d’achille. Pioli in pensiero in vista dell’Inter, ora i nuovi esami chiariranno i tempi di rientro in gruppo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 26 Gennaio 2022.

