Inter-Gosens, agenti ancora in sede per gli ultimi dettagli: domani visite mediche?Si attende soltanto l’ufficialità per il trasferimento dell’esterno sinistro dall’Atalanta. Prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi per una cifra tra i 25 e i 27 milioni di euro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 26 Gennaio 2022.

