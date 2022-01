Juve, ecco Vlahovic: investimento da 75 milioni. Sabato le visite mediche

La Redazione24

mercoledì 26 Gennaio 2022.

Juve, ecco Vlahovic: investimento da 75 milioni. Sabato le visite medicheTrattativa lampo dei bianconeri che oggi incontrano l’agente del giocatore. In caso di tampone negativo, via libera nel weekend per i controlli medici di rito

