L’assessore regionale all’Agricoltura Gallo a Crotone: concordato con la Provincia il decentramento degli uffici del Dipartimento regionale

Il Presidente Ferrari: “la Provincia di Crotone deve ritornare in brevissimo tempo al ruolo che le spetta, non solo in ambito provinciale, ma anche soprattutto in quello regionale”

La Redazione

Crotone,

mercoledì 26 Gennaio 2022.

Una giornata importante per la Provincia di Crotone che concretizza uno degli obiettivi dichiarati e prefissati al momento dell’insediamento del Presidente Sergio Ferrari: restituire centralità al territorio.

Ed un primo importante passo in questa direzione è sicuramente rappresentato dalla volontà condivisa dalla Regione Calabria di portare nel territorio crotonese alcuni uffici del dipartimento agricoltura.

“Provincia e Regione collaborano e lavorano insieme e soprattutto camminano nella stessa direzione” così il Presidente Ferrari in apertura dell’incontro che si è svolto questa mattina nella Sala Borsellino ed al quale hanno partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il consigliere provinciale con delega all’agricoltura Umberto Lorecchio, il dirigente del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria Giacomo Giovinazzo, i consiglieri provinciali ed i sindaci del territorio.

Su proposta della Provincia di Crotone ed in sinergia con l’assessorato guidato da Gianluca Gallo ed il dipartimento Agricoltura della Regione Calabria è stato concordato il decentramento territoriale a Crotone, Cirò Marina e Petilia Policastro degli uffici regionali.

Le unità messe a disposizione del territorio crotonese e dislocate sulle tre postazioni previste saranno quindici, si tratta di unità lavorative al momento in forze al Corap.

“La Provincia di Crotone- ha dichiarato Ferrari- deve ritornare in brevissimo tempo al ruolo che le spetta, non solo in ambito provinciale, ma anche soprattutto in quello regionale. Il nostro territorio deve avere la giusta attenzione, ed oggi la presenza dell’assessore Gallo dimostra che ciò che diciamo è frutto della consapevolezza di ciò che facciamo, forti del rapporto con il Governo regionale, un rapporto diretto, amicale, politico e che testimonia una visione comune di intenti.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere provinciale con delega all’Agricoltura Umberto Lorecchio che oltre ad aver ringraziato il Presidente Ferrari per l’iniziativa e per la lungimiranza dimostrata da subito, ha sottolineato la coesione con la Regione e l’dentità di vedute rispetto ad un settore che non solo è strategico ma fondamentale per la provincia di Crotone e per la regione.

“Crediamo e puntiamo – ha spiegato l’assessore regionale Gianluca Gallo – nel decentramento istituzionale. Crediamo che i cittadini debbano avere servizi di prossimità. La Provincia di Crotone ha offerto la possibilità e l’opportunità di affrontare un momento di crisi manifestando la disponibilità ad allocare uffici del dipartimento regionale per il servizio della provincia di Crotone.”

Durante l’incontro l’assessore Gallo ha ribadito la volontà della Regione Calabria di puntare sulle eccellenze del territorio, di voler rendere protagoniste le produzioni locali prime tra tutte quelle vitivinicole ed è per questo che in occasione dell’edizione 2022 del Concours Mondial de Bruxelles, saranno previsti più momenti, uno certamente nell’area del cirotano, che era e resta nel settore della produzione vitivinicola la realtà più importante, il traino e la leadership del settore, dal 19 al 22 maggio prossimi.

