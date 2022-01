Si sente male su scuolabus e perde conoscenza, salvata 12enne dai Carabinieri forestali

Disavventura a lieto fine nel cosentino,

La Redazione

Laino Borgo (CS),

mercoledì 26 Gennaio 2022.

Disavventura a lieto fine per una bambina di 12 anni che ha accusato un improvviso malore, provocato probabilmente da una crisi respiratoria, mentre era a bordo dello scuolabus rimanendo priva di conoscenza e con la bocca serrata fino all’arrivo di alcuni carabinieri forestali che si trovavano in zona e che le hanno praticato le manovre di primo soccorso consentendole di respirare autonomamente.

Il fatto è accaduto a Laino Borgo, in provincia di Cosenza.

A catturare l’attenzione dei militari, impegnati in un servizio di perlustrazione nella zona, sono stati alcuni coetanei della piccola notati mentre correvano all’impazzata lungo la strada chiedendo aiuto perché una loro compagna di classe stava male all’interno dello scuolabus. I carabinieri forestali hanno raggiunto lo scuolabus con all’interno la piccola e l’autista intento a prestarle i primi soccorsi.

La bambina era supina e priva di conoscenza e con la bocca serrata. Uno dei militari ha subito iniziato ad effettuare le necessarie manovre che, dopo pochi minuti, hanno consentito alla piccola di riprendere a respirare autonomamente e a dare segni tangibili di miglioramento. Intanto sono giunti sul posto i sanitari del 118 di Mormanno che hanno preso in carico la dodicenne e l’hanno trasportata, per ulteriori accertamenti, nell’ospedale di Cosenza. (ANSA).

