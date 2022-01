Tacchinardi: “Vlahovic ha la testa di Ibra. È un segnale alla squadra: basta scuse”

mercoledì 26 Gennaio 2022.

Tacchinardi: “Vlahovic ha la testa di Ibra. È un segnale alla squadra: basta scuse”L’ex centrocampista bianconero sull’arrivo dell’attaccante serbo: “Per la Juve inizia un altro campionato.Ha preso il giocatore più presuntuoso in senso positivo,come Zlatan a 20 anni: quello che serve per arrivare al top. Ma ora Allegri deve cambiare, non si può aspettare un’ora per un cross a Morata se hai Dusan. E per il rinnovo di Dybala sì, ora cambia qualcosa”

