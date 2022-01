Carnevali: “Richieste per Scamacca già ora, ma più dall’estero. L’intenzione è di tenerlo ancora”

giovedì 27 Gennaio 2022.

Carnevali: “Richieste per Scamacca già ora, ma più dall’estero. L’intenzione è di tenerlo ancora”L’a.d. del Sassuolo: “Ciervo domani farà le visite mediche, Lucca ci piace, ma non è vicino. Trattativa per Moro”

