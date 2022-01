Cirò Marina, Videoclip “Figli da gente”: intervengono il Kiwanis, Fidapa e Lions

Nota congiunta a del Kiwanis Club Apollo Aleo, della Fidapa e del Club Lions di Cirò Marina

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

giovedì 27 Gennaio 2022.

Il videoclip e la canzone “Figli da gente”, che in questi giorni è stato oggetto di riflessioni, critiche, considerazioni, post su Facebook; dopo la ferma presa di posizione del Sindaco Sergio Ferrari che ha nettamente con una sua nota, respinto “il messaggio fuorviante e lesivo dell’immagine della città”, ha visto la reazione congiunta a firma del Kiwanis Club Apollo Aleo, della Fidapa e del Club Lions di Cirò Marina.

Nella nota le tre Associazioni dichiarano: “contiene un messaggio sbagliato, cioè che per i giovani, l’unica scelta possibile sia la criminalità organizzata. Noi riteniamo che non sia corretto rappresentare Cirò Marina in questa maniera. Certo i problemi ci sono e nessuno li vuole nascondere, ma la realtà è più complessa e merita una riflessione. Incominciamo dai giovani: quanti ragazzi cercano di sbarcare il lunario svolgendo lavori faticosi e spesso sottopagati? Quanti sono i cittadini del nostro paese che per mantenere onestamente la propria famiglia emigrano al Nord o all’estero? Quanti ragazzi, terminate le scuole superiori, vanno a studiare fuori e spesso si affermano nelle professioni dando lustro alla nostra comunità? Certo, l’arte e il pensiero sono liberi e ognuno può scegliere di esprimere e rappresentare ciò che vuole. Ma strizzare l’occhio alla criminalità organizzata non è corretto nei confronti della stragrande maggioranza dei cittadini, e quindi della realtà laboriosa ed onesta della nostra comunità. Ed è per questi motivi che condividiamo la presa di posizione del Sindaco Ferrari che considera il testo della canzone come “una rappresentazione paradossale, assolutamente non condivisibile e lesiva dell’immagine di Cirò Marina”.

