Cirò Marina, videoclip “Figli da gente”, Tony Lena: “Chiedo scusa alla mia cittadina per l’interpretazione arrivata sbagliata”

Riceviamo e pubblichiamo la nota dei Antonio Malena (Tony Lena)

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 27 Gennaio 2022.

Non è ciò che volevo dire o mettere alla disdignità la mia città che amo e rispetto in prima persona ma, bensì una semplice canzone neomelodica che oggi è molto comune nel nostro sud. Chi mi conosce sa chi sono e tutto ciò che ho creato finora solo e unicamente col sudore di un ragazzo per bene che non discrimina nessuna categoria umana e professionale.

Il mio film, porta lo stesso Titolo ma, ha un significato tutto diverso e nemmeno viene menzionato il nome della città di Cirò Marina, dove io in prima persona, ci tengo a mostrare che il sud non è solo ciò che ci viene intitolato LA DELINQUENZA ma, bensì tutt’altro. Inoltre, per quanto riguarda la pubblicazione del mio videoclip è stato indicato anche il nome dell’attuale regista del film, Pasquale Giordano, e ribadisco per l’ennesima volta che lui nel mio videoclip non c’entra assolutissimamente nulla, ciò che chiedo al nostro primo cittadino e soprattutto alla mia bella città CIRÒ MARINA E SCUSA DI VERO CUORE e di non farsi idee sbagliate né sul mio conto né sull’attuale film che dovremmo concludere. Sono sicuro che alla fine tanti saranno coloro che verranno a chiedermi scusa per aver interpretato la nostra creazione in un modo negativo prima del suo tempo dovuto, con questo concludo e chiedo ancora scusa al sindaco e a tutta la comunità di Cirò Marina e provvedo subito alla eliminazione del videoclip dai social, più di questo non posso fare per mostrare quanto mi è cara la mia città e tutti i miei concittadini

C. S. ANTONIO MALENA (TONY LENA)

© RIPRODUZIONE RISERVATA