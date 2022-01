Gosens è solo il primo tassello: le trattative per l’Inter del futuro

Gosens è solo il primo tassello: le trattative per l’Inter del futuroIl tedesco è a Milano, a fine febbraio sarà pronto. Lui e Onana sono i primi due acquisti per un nuovo corso. E per i prossimi sono già stati intavolati i primi discorsi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 27 Gennaio 2022.

Gosens è solo il primo tassello: le trattative per l’Inter del futuroIl tedesco è a Milano, a fine febbraio sarà pronto. Lui e Onana sono i primi due acquisti per un nuovo corso. E per i prossimi sono già stati intavolati i primi discorsi

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA