Gosens re dei terzini goleador del 2021. E non è l’unico interista in top 10

La Redazione24

,

giovedì 27 Gennaio 2022.

Gosens re dei terzini goleador del 2021. E non è l’unico interista in top 10Il nuovo esterno dell’Inter Robin Gosens è stata l’arma offensiva in più dell’Atalanta di Gasperini, specie nel 2021, anno che ha chiuso al primo posto per gol segnati tra i pari ruolo nei cinque principali campionati europei. Ecco il resto della top 10.

