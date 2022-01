Inter, piani e strategie diversi per Skriniar e De Vrij

Inter, piani e strategie diversi per Skriniar e De Vrij A breve si inizierà a discutere del possibile prolungamento contrattuale coi centrali, in scadenza a giugno 2023. Su tutti e due pende il rischio di un’offerta irrinunciabile in estate. L’olandese garantirebbe una corposa plusvalenza continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 27 Gennaio 2022.

