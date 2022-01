Juve, fare cassa è difficile. Per Kulusevski si apre al prestito

Juve, fare cassa è difficile. Per Kulusevski si apre al prestitoLo svedese ha già rifiutato l’Everton, ma potrebbe partire in attesa di rivalutare la sua situazione in estate. Le uniche entrate in questa sessione potrebbero arrivare da Morata al Barcellona e da Bentancur continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

giovedì 27 Gennaio 2022.

