Newcastle, super offerta al Lione per Guimaraes. Il Venezia fa shopping in Ligue 1

Newcastle, super offerta al Lione per Guimaraes. Il Venezia fa shopping in Ligue 1Mentre il Psg non si muove (tramontata l’ipotesi Ndombele), l’Olympique dice no ai 40 milioni dei Magpies ma la trattativa continua. Lagunari su Dagba e Maja continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 27 Gennaio 2022.

