Servizio Civile con il patronato ENAPA di Confagricoltura

Saranno 198 i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti che avranno l’opportunità di avere un‘esperienza di lavoro negli ambiti dell’assistenza e tutela dei diritti dei cittadini (anziani, immigrati, disoccupati, persone con handicap) e dell’educazione e informazione sui diritti sociali, grazie ai progetti di servizio civile

La Redazione

Cirò Marina e Crotone,

giovedì 27 Gennaio 2022.

Ne dà notizia Luigi Pirito, Responsabile Provinciale del Patronato ENAPA, in collaborazione con il Presidente della Confagricoltura Crotone avv. Diego Zurlo e il Direttore di Confagricoltura Crotone Avv. Guglielmo Trocino, che per il secondo anno impiegherà i giovani volontari distribuiti in 33 sedi dislocati su 17 Regioni . La conferma è arrivata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale (SCU), che ha approvato i nostri progetti per il Sud Italia (Adulti e terza età in condizioni di disagio) . I giovani, per un anno, saranno impegnati per la “difesa della Patria”, come ricorda l’art. 52 della Costituzione. Un periodo importante – sottolinea il Patronato di Confagricoltura – di crescita personale e lavorativa. L’esperienza prevede indicativamente 25 ore su 5 giorni settimanali e un compenso mensile netto di 444,30 euro. Oltre a valere per i concorsi pubblici, il periodo di Servizio Civile, al termine dell’esperienza, prevede un orientamento/tutoraggio verso il mondo del lavoro.

Per candidarsi – ricorda l’ENAPA – occorre essere cittadini italiani residenti in Italia o all’estero, o cittadini di Paesi extra UE regolarmente soggiornanti in Italia. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente online, entro le ore 14.00 del 10 Febbraio 2022, attraverso la piattaforma DOL – Domanda On Line – raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, accedendo esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.Per info e comunicazioni ci si può rivolgere alle sedi Enapa di Crotone, via Giovanni Paolo II n. 70, tel . 096222607, mail crotone@enapa.it, ed Enapa di Cirò Marina, tel. 0962935272, mail ciromarina@enapa.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA