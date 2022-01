Strategia Juve: già si lavora per un… Vlahovic a centrocampo

La Redazione24

giovedì 27 Gennaio 2022.

Strategia Juve: già si lavora per un… Vlahovic a centrocampoAgnelli qualche anno fa diceva che bisognava “cercare i nuovi Ronaldo”: in questo senso l’operazione che porta al bomber serbo. Il prossimo giovane crack arriverà a centrocampo: in pole Gravenberch, ma non solo…

