Vlahovic, il sì è nell’aria: meeting per l’accordo. E che svolta per Morata

Vlahovic, il sì è nell’aria: meeting per l’accordo. E che svolta per MorataUltimo faccia a faccia per chiudere l’affare. Alvaro-Barça, si complica: è probabile che resti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 27 Gennaio 2022.

Vlahovic, il sì è nell’aria: meeting per l’accordo. E che svolta per MorataUltimo faccia a faccia per chiudere l’affare. Alvaro-Barça, si complica: è probabile che resti

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA