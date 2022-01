Brehme: “Gosens? Lo consigliai a Löw… Può diventare forte come me”

Brehme: “Gosens? Lo consigliai a Löw… Può diventare forte come me” La fascia sinistra dell’Inter torna a parlare tedesco. Robin Gosens come il biondo mancino, il parallelismo viene naturale. “Davvero qualcuno pensa ancora a me? Sono passati così tanti anni…” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 28 Gennaio 2022.

Brehme: “Gosens? Lo consigliai a Löw… Può diventare forte come me” La fascia sinistra dell’Inter torna a parlare tedesco. Robin Gosens come il biondo mancino, il parallelismo viene naturale. “Davvero qualcuno pensa ancora a me? Sono passati così tanti anni…”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA