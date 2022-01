COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA – CONCORSO (scad. 27 febbraio 2022)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di dodici esecutori e di un archivista della banda musicale della Guardia di finanza. (22E00829) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

venerdì 28 Gennaio 2022.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e

qualifica, per il reclutamento di dodici esecutori e di un

archivista della banda musicale della Guardia di finanza.

(22E00829)

continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA