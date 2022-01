Emanuele Galardo neo responsabile per Crotone dell’associazione Valentia, Margherita Pittella vice

L’associazione Valentia nomina dei nuovi referenti territoriali in Calabria , questa volta a Crotone

Crotone,

venerdì 28 Gennaio 2022.

L’associazione che nasce nel 2017, continua ad espandersi su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo migliaia di giovani nel proprio progetto di promozione sociale e culturale, conta più di 30 referenti su scala nazionale ed oggi nonostante il difficile momento dovuto all’emergenza COVID-19, vengono nominati due nuovi referenti per la città di Crotone.

Queste le prime dichiarazioni del neo responsabile per il comune di Crotone Emanuele Galardo:

“Sono onorato per l’incarico appena conferitomi. Credo negli ideali dell’Associazione Valentia e in essa mi rispecchio. Vedo un opportunità per poter contribuire attivamente allo sviluppo e al riscatto di Kroton e di tutto il territorio calabrese. Intendo riunione sotto l’associazione tutti i giovani crotonesi che vogliono e pretendono il cambiamento della nostra città.”



Nominato anche il vice referente Margherita Pittella che dichiara: “Conoscendo ormai da tempo l’associazione valentia non posso che essere entusiasta di questo nuovo incarico che mi è stato affidato. Il lavoro che l’associazione offre al territorio calabrese è di fondamentale importanza e soprattutto è ammirevole come questo venga svolto dai suoi associati, tutti molto giovani. Crotone ha bisogno di giovani che portino una luce nuova sulla provincia e questo mi sembra il modo giusto di iniziare ad essere utile allo scopo.”

La Segreteria Nazionale dell’Associazione:

“Ringraziamo Margherita ed Emanuele per la grande stima che ripongono nelle nostre attività associative; siamo convinti che con la loro professionalità e serietà, non potranno far altro che ampliare e far crescere il gruppo, aiutandoci ad affrontare tematiche importanti. Cogliamo nel contempo l’occasione per augurare buona fortuna ad entrambi per il lavoro che svolgeranno.”

