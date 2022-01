Inter al lavoro in vista del derby, aspettando Inzaghi e Vecino

Inter al lavoro in vista del derby, aspettando Inzaghi e VecinoIl tecnico sta meglio e attende il tampone negativo, Matias è stato squalificato in nazionale e rientra in anticipo. Contro il Milan con i titolarissimi. Tronchetti: “Si può aprire un ciclo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 28 Gennaio 2022.

Inter al lavoro in vista del derby, aspettando Inzaghi e VecinoIl tecnico sta meglio e attende il tampone negativo, Matias è stato squalificato in nazionale e rientra in anticipo. Contro il Milan con i titolarissimi. Tronchetti: “Si può aprire un ciclo”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA