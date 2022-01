Juve, ora Kulusevski può partire in prestito. Caicedo è l’ultimo tassello per l’Inter

La Redazione24

,

venerdì 28 Gennaio 2022.

Juve, ora Kulusevski può partire in prestito. Caicedo è l’ultimo tassello per l’InterDopo la definizione dell’affare Vlahovic, la Juve pensa a sfoltire in attacco e ragiona su Kulusevski. Intanto l’Inter, dopo l’ufficialità di Gosens, lavora sull’attaccante del Genoa Felipe Caicedo e il Sassuolo attende offerte per Scamacca. Le tre notizie di mercato più “calde” del giorno commentate da Filippo Di Chiara

