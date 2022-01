Vlahovic salva Dybala e Morata? Intanto Kulusevski può fare le valigie

Vlahovic salva Dybala e Morata? Intanto Kulusevski può fare le valigieManca ormai soltanto l’ufficialità per sancire il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juve. Adesso, per i bianconeri, il calciomercato si concentra in uscita. Il sacrificato in attacco dovrebbe essere Kulusevski. Guarda il punto di Carlo Laudisa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 28 Gennaio 2022.

