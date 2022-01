Dalle genovesi alla Salernitana: mosse e contromosse dei club in lotta per salvarsi

Dalle genovesi alla Salernitana: mosse e contromosse dei club in lotta per salvarsiMolto attive Sampdoria, Genoa e Salernitana. Il Cagliari si copre in difesa, e lo Spezia non tocca nulla per il momento continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 29 Gennaio 2022.

Dalle genovesi alla Salernitana: mosse e contromosse dei club in lotta per salvarsiMolto attive Sampdoria, Genoa e Salernitana. Il Cagliari si copre in difesa, e lo Spezia non tocca nulla per il momento

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA