Juve, assalto a Zakaria. E il Tottenham spinge per Bentancur e Kulusevski

sabato 29 Gennaio 2022.

Juve, assalto a Zakaria. E il Tottenham spinge per Bentancur e Kulusevski Offerta al Borussia Moenchengladbach per l’arrivo immediato del centrocampista svizzero in scadenza. A lasciargli il posto sarebbe l’uscita dell’uruguaiano per gli Spurs

