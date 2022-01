Calcio a 5, campionato Futsal Serie D: Sporting Mongrassano vs Real Krimisa 4-7

Ancora una vittoria in trasferta per il Real Krimisa

La Redazione

Mongrassano (CS),

lunedì 31 Gennaio 2022.

Dopo oltre un mese il Real Krimisa ritorna a giocare una partita ufficiale e lo fa nel migliore dei modi, una vittoria convincente contro un buon Mongrassano.

La rete del vantaggio arriva subito, l’orologio non fa in tempo a completare il giro che già, su schema da calcio d’angolo, De Bertolo Carlo trova la rete.

I padroni di casa hanno subito l’occasione per pareggiare i conti con un tiro dal dischetto, Gentile si fa trovare pronto e para il penalty di Ambrosio.

Il primo tempo è totalmente di marca cirotana, al 4° minuto Ceravolo va vicino alla rete due volte, la prima ribattuta dal difensore di casa palla ancora sui piedi di ceravolo che manda di poco a lato. Al nono è Mummolo pericoloso ma la sua conclusione si ferma sul palo, un minuto più tardi è ancora Mummolo ad impensierire la retroguardia avversaria, si libera del diretto avversario con un velo e calcia di prima intenzione, il suo tiro finisce di poco a lato.

Al minuto numero 13 si fa vedere il Mongrassano con una conclusione dalla distanza alta sulla traversa.

La rete dello 0:2 arriva al 16° con Ceravolo che si libera del proprio avversario si invola sulla destra e trova il sette.

Ancora Real Krimisa in avanti ma de Bertolo Giuseppe non arriva di poco sul secondo palo per il tap-in.

Non manca a tardare il 0:3 ancora Ceravolo, ruba palla allunga la falcata e con un gran tiro insacca.

C’è ancora tempo per un’azione di marca granata, al 26° Fuscaldo ruba palla e con un bell’assist trova De Bertolo Giuseppe, il suo tiro viene parato dal portiere di casa.

Finisce il primo tempo con il punteggio di 0:3

Nel secondo tempo il Mongrassano entra con l’intenzione di recuperare la partita ed al 3° minuto accorcia le distanze, schema su punizione a liberare Andropoli il tiro di prima trova l’angolino basso dove Gentile nulla può.

Nemmeno un minuto ed il Real Krimisa ristabilisce le distanze, Bastone ruba palla e si invola sulla destra, pochi passi dopo il centrocampo fa partire un bolide che non lascia scampo al portiere

Al sesto minuto Il Mongrassano trova la rete con Santostefano lesto a ribattere in rete al termine di un batti e ribatti in area cirotana.

La gioia del Mongrassano per la rete segnata dura ancora poco, infatti, all’8° ancora Ceravolo ristabilisce le distanze, con una doppia conclusione, la prima finita sul palo lesto recupera ed insacca la palla del 5:2

La partita procede con buone azioni e tante occasioni per entrambe le compagini, la rete non arriva specie per la bravura dei due portieri fino al 24° quando Coscarelli trova la terza rete con un bel tiro che trova impreparato Gentile.

E’ ancora gentile che, un minuto più tardi ristabilisce le distanze con un’accelerazione sulla sinistra si accentra e tira forte, al portiere non resta altro che raccogliere la palla in rete, appena un minuto e su fallo laterale di Mummolo ancora Ceravolo riceve palla e punisce per la quinta volta il portiere del Mongrassano.

Nel minuto di recupero arriva la quarta rete del Mongrassano con Andreopoli che si fa trovare pronto sul secondo palo per il tap-in vincente che sancisce il definitivo 4:7.

Tre punti importanti per restare in scia alla capolista Sportiva Cariatese che ospiteremo per uno scontro di alta classifica nel prossimo turno di campionato sabato 5 febbraio nella struttura “Eurogol” di località Difesa Piana.

