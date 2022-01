Cirò Marina, il gruppo storico dal 1993 “Club Cirò Fuoristrada” da il via alla Manifestazione “Speed on the Beach” nel mese di febbraio

Riunito il gruppo con i nuovi tesserati per programmare le tante novità in calendario

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

lunedì 31 Gennaio 2022.

Sono trascorsi molti anni da quel lontano 1993 quando il compianto, Franco Seminara, fondò il Club Cirò Fuoristrada, rimanendone alla guida come presidente, per ben 15 anni. Ripercorrendo le tante manifestazioni e raduni organizzati da allora e fino ad oggi, partecipando a gare regionali di trial, portando a Cirò Marina numerosissimi trofei da parte dei suoi iscritti, giorno 29 gennaio scorso, si è riunito il gruppo con i nuovi tesserati per programmare e parlare delle tante novità che si vuole realizzare. Ma è stata anche l’occasione per ricordare l’esperienza dei diversi direttivi che negli anni si sono susseguiti mantenendo vivo lo spirito fuoristradistico di tutti gli appassionati e amanti di questo sport. Gli ultimi quattro anni, pur in questa difficile situazione che ha visto la pandemia impedire tante iniziative collettive, il gruppo Mif del Cirò Fuoristrada Club, guidato dal presidente Mario Malena e il suo vice, Domenico Amoruso, con il supporto dei membri il direttivo, Gennaro Rao, Francesco Malena, Vincenzo Amoruso, Valentino Pasquale Cotugno, Giuseppe Anania, hanno perseverato nell’impegno e, dopo il rinnovo che è avvenuto come dicevamo il 29 gennaio scorso, hanno preannunciato la programmazione nel mese di febbraio prossimo, con data da destinarsi, la già nota e famosa manifestazione “Speed on the Beach” che può essere conosciuta e seguita sul sito mif 4×4. Nuovo direttivo quindi già all’opera nello spirito e nel ricordo del suo indimenticato presidente e fondatore, Franco Seminara, come ci hanno dichiarato i componenti il neo direttivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA