Covid, nuove regole: Green Pass obbligatorio per gli over 50

Covid, nuove regole: Green Pass obbligatorio per gli over 50La certificazione verde servirà per entrare nella maggior parte delle attività pubbliche. E dal 15 febbraio lo dovranno avere tutti i lavoratori con più di 50 anni: multe da 100 euro per i trasgressori continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 31 Gennaio 2022.

