Gravina alla Lega: “Imbarazzo e sconcerto per la lettera dei club”

Gravina alla Lega di A: “Imbarazzo e sconcerto per la lettera dei club” Il presidente Figc definisce “arditi” alcuni passaggi e stigmatizza la decisione di non inviarla alla stessa Federcalcio. Così dando “l’immagine di un’evidente lacerazione del nostro sistema”. Ok a 15 giorni in più per l’adeguamento dello statuto continua a leggere su La Gazzetta […]

lunedì 31 Gennaio 2022.

