Isola Capo Rizzuto, punti luce e manto stradale: continuano i lavori sul territorio

I lavori sono seguiti dall’Assessore Gaetano Muto

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

lunedì 31 Gennaio 2022.

Continuano senza sosta i lavori di ripristino e messa in sicurezza del territorio operati da varie ditte incaricate con l’ausilio dell’ufficio tecnico manutentivo, voluti dall’amministrazione guidate dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga. Tra i vari interventi si registra la sistemazione di diversi tratti stradali con catrame a freddo, la bitumazione completa di strade sterrate e l’installazione di circa 180 punti luce su tutto il territorio. In particolare, i lavori hanno interessato le zone di Sovereto, Sant’Anna, Buggiafro, Marinella, Anastasi, Le Castella, Capo Rizzuto e altre zone. Il tutto è stato seguito dall’Assessore Gaetano Muto che annuncia altri interventi: “Siamo lavorando tanto in questo periodo, l’emergenza Covid in questi due anni ha rallentato il nostro operato ma non ci siamo mai fermati e ora iniziamo a raccogliere i frutti con una serie di interventi già effettuati e tanti altri che dovranno iniziare a breve”. “L’obiettivo primario – continua l’Assessore – è quello di rendere più sicure quelle zone periferiche che fino ad oggi nessuno ha tenuto in considerazione, pertanto, dove ancora non siamo intervenuti chiedo di avere pazienza, Isola Capo Rizzuto merita di essere rivalutata in ogni suo angolo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA