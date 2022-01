Verona, Praszelik sceglie l’88. Per gli ultrà di estrema destra è “uno di noi”

La Redazione24

lunedì 31 Gennaio 2022.

Verona, Praszelik sceglie l’88. Per gli ultrà di estrema destra è “uno di noi”La foto del polacco con la maglia dell’Hellas col numero che secondo i neonazisti simboleggia Hitler, ha provocato reazioni immediate sui social. Ma l’avrebbe scelta perché l’otto che indossava al Legia non era disponibile. Il precedente di Buffon

