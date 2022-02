AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO – GRADUATORIA

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per le attivita’ di monitoraggio e controllo in materia di rifiuti, bonifiche ed effluenti idrici. (22E00994) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

martedì 01 Febbraio 2022.

