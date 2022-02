AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE DI RAVENNA – CONCORSO (scad. 3 marzo 2022)

Procedura comparativa, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di impiegato amministrativo di secondo livello, a tempo pieno e determinato, per gli uffici dell’ente. (22E00690) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

martedì 01 Febbraio 2022.

(22E00690)

