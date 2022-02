Ciao ciao Ramsey, l’uomo da 8.800 euro al minuto. Ma la Juve continuerà a pagarlo

Arrivato dall'Arsenal a parametro zero nel 2019, il gallese in prestito a Glasgow, sponda Rangers. Con l'auspicio che a giugno questo arrivederci possa trasformarsi in addio

La Redazione24

,

martedì 01 Febbraio 2022.

