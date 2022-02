Crotone. A San Valentino torna PoeCity, la festa della poesia urbana promossa da MutaMenti

La poesia torna tra le vie del centro cittadino, tra innovazione, reading collettivi e contest

Crotone,

martedì 01 Febbraio 2022.

Dal 13 al 19 febbraio si terrà la sesta edizione di PoeCity, festa della poesia urbana di strada, organizzata dall’associazione culturale MutaMenti che ha come scopo di risvegliare le coscienze a colpi di versi poetici. Al fianco di MutaMenti, in questo appuntamento ormai tradizionale che cade nella settimana dedicata a San Valentino, Confcommercio Calabria Centrale e la Gerardo Sacco.

Tante le novità di questa edizione. Fulcro dell’iniziativa sarà “ Antologia del centro”, una raccolta di poesie inedite, scritte da poeti emergenti crotonesi e non, che, tramite QR code saranno scansionabili nei negozi del centro aderenti. Una sorta di erogatore di poesie virtuale. Ad “Antologia del centro” hanno aderito 14 poeti: Arnaldo Brunale, Natale G. Calabretta, Marco Ciconte, Giovanni Cizza, Roby Contarino, Pasquale D’Emanuele, Paola Deplano, RaPoetry, Emmanuele Saccá, Gerardo Sacco, Susy Savarese, Maria Teresa Scarriglia, Francesco Vignis, Davide Zizza.

L’idea è di far crescere il progetto nei prossimi mesi, coprendo non solo gli esercizi commerciali del centro, ma arrivando fino alle periferie e ai punti di interesse e di snodo della mobilità cittadina. Un modo per contaminare di poesie, attraverso la scansione del Qr code, tutto il territorio, e di implementare anche il nucleo dei poeti aderenti all’antologia.

Il 14 febbraio, alle 18,30, i poeti di “Antologia del centro” daranno vita ad reading pubblico sui negozi aderenti.

Altro appuntamento di PoeCity, è “C’è Poecity per te”, un contest poetico a cui tutta la cittadinanza è chiamata a partecipare. All’interno di Parco Pitagora dal 13 al 19 febbraio sarà posizionato un raccoglitore di poesie. Ogni partecipante potrà inviare fino ad un massimo di 3 poesie d’amore. Le opere devono essere “imbucate” nell’apposito contenitore “PoeCity”, posizionato nel parco corredate da nome, cognome e riferimenti di contatto mail e telefonico.Le opere devono essere inedite e non verranno restituite. Una giuria d’eccezione, decreterà, i vincitori del contest. Saranno premiati i primi tre classificati con un’opera del maestro orafo Gerardo Sacco.

