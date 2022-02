MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – CONCORSO (scad. 3 marzo 2022)

Sessione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di consulenti in proprieta’ industriale in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita’, disegni e modelli, nuove varieta’ vegetali e topografie a semiconduttori, per l’anno 2021. (22E00688) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

martedì 01 Febbraio 2022.

