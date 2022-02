SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – CONCORSO (scad. 3 marzo 2022)

Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di sei posti di assistente informatico, area II – F2, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi non rinnovabile, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. (22E00689) […]

La Redazione24

,

martedì 01 Febbraio 2022.

Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di

sei posti di assistente informatico, area II – F2, a tempo pieno e

determinato della durata di trenta mesi non rinnovabile, per il

supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia

amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e la

resilienza.

(22E00689)

continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA