Zaniolo, i social si scatenano: “Se non resta fino al 2035 mi metto a piangere”

Zaniolo, i social si scatenano: “Se non resta fino al 2035 mi metto a piangere”Le parole di Pinto hanno avuto eco immediata coi tifosi romanisti che lo implorano di restare e quelli juventini pronti ad accoglierlo “Da noi starebbe come il cacio sui maccheroni”. Intanto lui posta una foto in maglia azzurra continua a leggere […]

La Redazione24

,

martedì 01 Febbraio 2022.

Zaniolo, i social si scatenano: “Se non resta fino al 2035 mi metto a piangere”Le parole di Pinto hanno avuto eco immediata coi tifosi romanisti che lo implorano di restare e quelli juventini pronti ad accoglierlo “Da noi starebbe come il cacio sui maccheroni”. Intanto lui posta una foto in maglia azzurra

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA