Aspettando i sudamericani, Inzaghi affila l’Inter per il derby. Due i dubbi…

Aspettando Lautaro e Sanchez, Inzaghi affila l’Inter per il derby. Due i dubbi di formazioneIl Toro (che rientrerà con un volo privato) e Alexis in campo questa notte in Sudamerica. Saranno a Milano giovedì, probabile una staffetta al fianco di Dzeko. Dentro i “soliti noti”, con un’incognita a destra e il ballottaggio per il compagno […]

La Redazione24

,

mercoledì 02 Febbraio 2022.

Aspettando Lautaro e Sanchez, Inzaghi affila l’Inter per il derby. Due i dubbi di formazioneIl Toro (che rientrerà con un volo privato) e Alexis in campo questa notte in Sudamerica. Saranno a Milano giovedì, probabile una staffetta al fianco di Dzeko. Dentro i “soliti noti”, con un’incognita a destra e il ballottaggio per il compagno del bosniaco

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA