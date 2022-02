I tifosi giallorossi: “Roma, con Zaniolo fai come Amadeus con Fiorello”

mercoledì 02 Febbraio 2022.

I tifosi giallorossi: “Roma, con Zaniolo fai come Amadeus con Fiorello”Tiago Pinto non ha lasciato certezze sulla permanenza del talento, ma i tifosi scongiurano un finale alternativo: “Nicolò non si tocca”. Anche Pruzzo dice la sua: “I calciatori migliori vanno tenuti”

