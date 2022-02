Inter, Inzaghi prova le mosse anti-Milan. Domani tornano Lautaro e Sanchez

Inter, Inzaghi prova le mosse anti-Milan. Domani tornano Lautaro e Sanchez La squadra ha svolto la seconda seduta mattutina in vista del derby di sabato. Presente il gruppo al completo salvo i due sudamericani, attesi all'anti vigilia. Lavoro in palestra per Gosens e Correa

La Redazione24

,

mercoledì 02 Febbraio 2022.

