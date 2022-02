Valeva 80 milioni, poi… La quotazione di Zaniolo oggi: il contratto e la variabile Qatar

mercoledì 02 Febbraio 2022.

Valeva 80 milioni, poi… La quotazione di Zaniolo oggi: il contratto e la variabile QatarLe pretendenti, a partire dalla Juve, aspettano il momento giusto per entrare in scena: nel 2024 scade l’accordo con la Roma, dove sia Pellegrini che Abraham prendono più di lui. I mesi di inattività e l’orientamento degli acquirenti: per decidere il prezzo giusto serve che Nicolò giochi con continuità

