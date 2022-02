Vlahovic inamovibile: chi esce? Così cambiano le gerarchie Juve

La Redazione24

mercoledì 02 Febbraio 2022.

Vlahovic inamovibile: chi esce? Così cambiano le gerarchie JuveUn nuovo ruolo per Morata davanti. Con Zakaria di fianco a Locatelli più libertà per McKennie e due riserve di lusso in una mediana che può giocare a due o a tre. In difesa invece l’acquisto di gennaio era già in casa

