Vincenzo Crugliano è il nuovo segretario regionale della UILPA Vigili del Fuoco della Calabria

A renderlo noto è la Segreteria Regionale della UIL-PA Vigili del Fuoco

Lamezia Terme,

giovedì 03 Febbraio 2022.

Oggi, nella bella cornice di Lamezia Terme, si è tenuto il Congresso Regionale della UILPA Vigili del Fuoco della Calabria per il rinnovo degli organismi statutari, propedeuticità obbligatoria in vista del prossimo Congresso Nazionale. Presenti i rappresentanti delle cinque provincie calabresi per dar vita a questo Congresso, con un occhio all’innovazione ed uno alla continuità dell’azione sindacale fin quì esemplarmente svolta dal Segretario uscente Capo Squadra Esperto Antonino Provazza.

I lavori sono stati aperti dallo stesso Provazza, in qualità di Segretario Regionale uscente che ha tracciato un bilancio dell’attività sindacale svolta e al tempo stesso ha tracciato la rotta “per un futuro, se possibile, ancor più intriso di soddisfazioni e successi”.

Molti gli attestati di stima nei confronti del segretario uscente nel corso degli interventi di diversi esponenti politici intervenuti . Si sono poi svolte le votazioni degli organismi, in un clima di concordia assoluta, che hanno portato all’elezione del “nuovo timoniere”, il Vigile Coordinatore Vincenzo Crugliano; da tutti definita “persona, questa, che ha goduto e gode della totale approvazione e stima, umana e professionale”.

“Al nuovo Segretario Regionale, – scrive la Segreteria Regionale della UIL-PA – all’amico Vincenzo Crugliano, sono arrivate le meritatissime congratulazioni dei presenti ed in particolare del Segretario uscente, che ha voluto marcarne le competenze sindacali ed umane con un discorso a tutto tondo, che ha abbracciato le vecchie conquiste e le nuove battaglie che, da oggi in avanti, attenderanno la UIL-PA Vigili del Fuoco Calabria ed il suo nuovo Segretario.

Nel salutare Antonino, non si possono non ricordare le doti che sempre lo hanno contraddistinto, in primis competente abnegazione, lealtà e bontà d’animo, come molti dei presenti hanno voluto testimoniare, che, fortunatamente, non andranno perse, perché resterà ancora per qualche tempo negli organismi sindacali regionali, aiutando, come sempre ha fatto, chiunque ne abbia bisogno. Che dire ad Antonino ed a Vincenzo? Che dire al “vecchio” ed al “nuovo”? “Ad maiora semper” al primo, e “Per aspera ad astra” al secondo, per una crescita del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della UIL-PA VVF, con un pensiero al passato ed alla saggezza avuta ed un occhio al futuro ed al continuo miglioramento che, sicuramente, avremo”.

