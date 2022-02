Comune di Melissa: Al via le domande per il “bonus alimentare” a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio economico causato dall’emergenza Covid

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12:00 del 10 marzo 2022

Melissa,

venerdì 04 Febbraio 2022.

L’Amministrazione Comunale informa che, sono aperti i termini di richiesta per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid-19).

