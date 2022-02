Ibra non ce la fa, derby a Giroud. Lo svedese salterà anche la Coppa Italia

venerdì 04 Febbraio 2022.

Ibra non ce la fa, derby a Giroud. Lo svedese salterà anche la Coppa ItaliaL’infiammazione al tende d’Achille non è rientrata, Zlatan salterà sia l’Inter che la Lazio mercoledì. L’incertezza sulle condizioni di Rebic sono un’aggravante pesante per Pioli

