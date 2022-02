Il Kiwanis Club Cirò Marina Apollo Aleo aderisce al progetto sul Cyberbullismo

Un impegno costante del Kiwanis Apollo Aleo a favore dell’infanzia e dell’adolescenza

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

venerdì 04 Febbraio 2022.

Da anni il Distretto Kiwanis Italia –San Marino oltre a promuovere tanti servizi e aiuto ai bambini , si occupa anche di bullismo e cyber bullismo. Porta nelle scuole gli esperti e affianca le istituzioni nel sensibilizzare i ragazzi e le famiglie su temi molto importanti che coinvolgono gli aspetti sociali dell’educazione e formazione dei giovani e meno giovani. Così come dice il Governatore del Distretto Kiwanis, Angela Catalano, “ il grattacielo per essere tale deve avere fondamenta robuste, noi crediamo che per aiutare i bambini a crescere sani e forti, sia necessario sostenerli già dalla prima infanzia.” Così è nato il progetto di questa filastrocca in rima che grazie alla casa editrice Carthusia edizioni, e al Kiwaniano Tino Lanci, è diventata un bellissimo albo illustrato “Lillo e Billo, il Bullo”. Il Progetto nazionale a cui ha aderito anche il Kiwanis Club Cirò Marina Apollo Aleo, in occasione della giornata mondiale di contrasto al Cyberbullismo nelle scuole ha visto impegnato il Presidente del Club, Antonio Francesco Amodeo nel coinvolgimento delle scuole dei comuni di Cirò Marina, Melissa, Carfizzi e San Nicola dell’Alto con i rispettivi dirigenti, Prof.sa Spinali, Prof. Dilillo, Prof.sa Anania, Soda e Tristaino- Leonetti- Russo e sindaci dei comuni Sergio Ferrari per il tramite dell’assessore Marasco Virginia, Falbo Raffele, Amato Mario Antonio e Scarpelli Francesco, ai quali ha consegnato a nome del club un congruo numero di libri per i ragazzi affinché questo piccolo gesto, ha ribadito il presidente Amodeo, possa aiutare i più piccoli a comprendere il bullismo ed affinare le conoscenze per contrastarlo. Inoltre il presidente Amodeo ha fornito un link per il collegamento “Dai Chair Giornata contrasto, Cyberbullismo, M. Lanci e L. Lotti – Evento Giornata mondiale Safer Internet day“ aperta a tutte le scuole, dalle ore 10,00 alle ore 12 del 08-02-2022 durante la quale parteciperanno personaggi importanti e molto noti : Il prof. Antonello Grandelli, Presidente dell’Associazione Nazionale presidi; M. Concetta Falivene, Garante per l’infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo; Esponenti della Polizia di Stato. Un impegno costante del Kiwanis Apollo Aleo a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.

