Il ritorno di re Jacobs: a Berlino domina i 60 metri in 6″51

Il ritorno di re Jacobs: a Berlino domina i 60 metri in 6″51Il campione olimpico di 100 e 4×100 torna per la prima volta in pista nel meeting indoor e trionfa davanti all’ivoriano Cissé e il francese Vicaut continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

venerdì 04 Febbraio 2022.

