Juve, da Alex Sandro a Rabiot: il punto sulle prossime cessioni

Juve, da Alex Sandro a Rabiot: il punto sulle prossime cessioniLa sessione invernale del mercato non ha trovato una soluzione per alleggerire ulteriormente il peso dei super ingaggi sulle casse bianconere. Ecco cosa succederà in estate continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 04 Febbraio 2022.

Juve, da Alex Sandro a Rabiot: il punto sulle prossime cessioniLa sessione invernale del mercato non ha trovato una soluzione per alleggerire ulteriormente il peso dei super ingaggi sulle casse bianconere. Ecco cosa succederà in estate

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA